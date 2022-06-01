Кишинёв, , 07:58 — REGNUM Районный суд Кишинёва оставил под домашним арестом экс-президента Молдавии Игоря Додона. Об этом он сообщил журналистам, выйдя из здания суда.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Борьба только начинается. Это — не конец. В любом случае я нахожусь под арестом. Это — дома, но это — домашний арест», — сказал Додон своим сторонникам, которые проводили митинге возле суда, пока шло заседание.

Он также заявил о готовности сотрудничать со следствием и назвал уголовное дело в отношении себя политическим, которое якобы возбуждено по заказу действующего президента Майи Санду. Политик также отметил, что не доверяет назначенным прокурорам.

Напомним, 26 мая суд назначил Додону меру пресечения в виде 30 суток ареста. Прокуроры посчитали, что политика нужно поместить в СИЗО и попытались опротестовать решение суда. Экс-президента обвиняют по четырём статьям, в том числе в «коррупции» и «измене родине».

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