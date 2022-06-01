Уфа, 1 июня, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Ограничения на посещение школ и детских садов отменили в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Масочный режим

Глава Башкирии Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Сообщается, что согласно документу, в регионе отменили ограничение на посещение детсадов и школ.

Помимо этого, в образовательных учреждениях разрешили проводить общешкольные мероприятия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жители Башкирии попросили отменить коронавирусные ограничения, так как из-за них родители не могут принимать участие в массовых мероприятиях, которые проводятся в школах и детских садах. По слова главы республиканского управления Роспотребнадзора Анны Казак, в республике ситуация с коронавирусом является стабильной.