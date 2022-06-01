Якутск, 1 июня 2022, 08:08 — REGNUM Детский контент на якутском языке впервые покажут в День защиты детей 1 июня в Якутске. В республике перевели на родной язык 157 серий мультфильма «Фиксики», сообщил в своём телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.
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Он опубликовал ссылки, по которым якутяне смогут показывать детям переведённые серии мультфильмов. В республике также планируется перевести на якутский язык мультфильмы «Малышарики», «Тима и Тома» и «Три кота».
Как сообщало ИА REGNUM, несовершеннолетние жители Якутска смогут получить бесплатное мороженое и йогурты в День защиты детей. Раздача сладостей будет идти на главной площади города в течение всего дня 1 июня.