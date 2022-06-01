Якутск, , 08:08 — REGNUM Детский контент на якутском языке впервые покажут в День защиты детей 1 июня в Якутске. В республике перевели на родной язык 157 серий мультфильма «Фиксики», сообщил в своём телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.

Цитата из м/ф «Фиксики. Большой секрет». реж Васико Бедошвили, Андрей Колпин, Иван Пшонкин. Россия. 2017

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Он опубликовал ссылки, по которым якутяне смогут показывать детям переведённые серии мультфильмов. В республике также планируется перевести на якутский язык мультфильмы «Малышарики», «Тима и Тома» и «Три кота».

«Первым прекрасным подарком для наших детишек и их родителей станут 157 серий одного из популярных детских мультфильмов «Фиксики» на якутском языке! В планах — и другие любимые детьми мультфильмы. Именно с каждого из нас, с каждой семьи начинается сохранение и передача родного языка нашим детям», — написал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, несовершеннолетние жители Якутска смогут получить бесплатное мороженое и йогурты в День защиты детей. Раздача сладостей будет идти на главной площади города в течение всего дня 1 июня.