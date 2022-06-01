Веллингтон, 1 июня, 2022, 07:55 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 8182 случая локального распространения коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Новая Зеландия

Из них 2534 случая зафиксировали в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения инфекции в стране. При этом случаи заболевания выявлялись во всех регионах Новой Зеландии. Также 89 инфицированных выявили на границе при въезде на новозеландскую территорию.

Кроме того, за минувшие сутки в Новой Зеландии скончались 13 пациентов с коронавирусной инфекцией.

В настоящее время в новозеландских больницах лечатся 373 пациента с COVID-19. Из них восемь помещены в отделения реанимации. Отмечается, что всего с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 1 165 489 носителей SARS-CoV-2.