Пермь, , 07:54 — REGNUM В Березниковском городском округе и Гамовском сельском поселении Пермского муниципального района Пермского края отменили противопожарный режим. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Горящая спичка Skitterphoto

Несмотря на снятие особого режима, населению рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности. В частности, пермяков просят выносить мусор на свалки, а не сжигать его. Особое внимание следует уделить детям, пресекать их попытки поджечь траву.

Стоит отметить, в конце мая особый противопожарный режим вводили в Гамовском сельском поселении Пермского района, а также в Березниковском и Кудымкарском округах. Местным жителям запрещалось посещать леса.