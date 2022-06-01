Тюмень, , 07:52 — REGNUM В Тюменской области выросла смертность. Если в 2020 году показатель смертности составлял 12,2 человек на 100 тысяч населения, то в 2021 году уже 13,9 человек на 100 тысяч населения. В 2020 году эта цифра составляла 12,2 человека на 100 тысяч населения, сообщается в документах региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Тюменской области».

Врач Иван Шилов © ИА REGNUM

Причинами смерти тюменцев в основном являются болезни системы кровообращения — 37,1%, COVID-19 — 22,4%, онкология - 10,6%.

Среди трудоспособных жителей региона мужчин умирает больше — в 77,7% случаев. Среди пенсионеров смертность выше у женщин — 57%.

В 2021 году в Тюменской области скончались 150 детей, среди них в 40% случаев это дети до года.

По данным регионального ЗАГСа в 2020-м году в Тюменской области умер 19 131 человек, а в 2021 году — уже 21 920. Средняя продолжительность жизни тюменца — 70 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» — одна из 42 инициатив правительства России по социально-экономическому развитию страны до 2030 года.

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