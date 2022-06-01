Владивосток, , 07:50 — REGNUM Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о поддержке семей военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Дети участвующих в СВО военнослужащих из Приморья отдохнут в лагерях

«Создадим специальный отдел, который будет работать в постоянном режиме, в него войдут специалисты профильных ведомств: социальной политики, здравоохранения, образования. Скорее всего, на базе МФЦ. Обратиться в него смогут военнослужащие, их жены. Плюс подготовим методичку, какие есть законы, как ими пользоваться, к кому нужно обращаться», — сказал Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, дети военнослужащих из Приморья, участвующих в специальной военной операции в защиту Донбасса, отдохнут в летних оздоровительных лагерях.