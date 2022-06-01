Якутск, 1 июня, 2022, 08:05 — ИА Регнум. На мусорном полигоне столицы Якутии от горожан готовы принимать мусор бесплатно, чтобы сократить количество несанкционированных свалок. Каждый горожанин может безвозмездно привезти на полигон до 1,5 куба отходов, сообщил в своём телеграм-канале 1 июня мэр Якутска Евгений Григорьев.

Отари Саркисян ИА REGNUM Свалка

Речь идёт об отходах после ремонта в квартирах, а также мусоре с дач и дворов частных домов. Акция продлится до 31 августа. Её цель — избежать складирования отходов в не предназначенных для этого местах и возле мусорных контейнеров.

«Достаточно приехать на полигон, сообщить диспетчеру, что как частное лицо привез мусор, сотрудник оценит объём, проверит мусор на наличие пожароопасных материалов и пропустит на территорию», — заверил Евгений Григорьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Башкирии Уфе с 1 июня повысили плату за вывоз мусора. Горожане будут платить более чем на два рубля больше за каждого жильца.