Токио, , 07:48 — REGNUM ПЦР-тест на выявление коронавирусной инфекции главы японского МИД Ёсимасы Хаяси показал положительный результат, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники в правительстве Японии.

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По его данным, у министра наблюдалась повышенная температура, после чего он сделал тест на выявление COVID-19. ПЦР-тест подтвердил заболевание коронавирусной инфекцией. Теперь Хаяси находится на самоизоляции и проходит лечение. В связи с этим он не примет участия в дебатах в парламенте Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня Япония упростила въездные ограничения для прибывающих в страну из 98 стран, включая Россию. Отмечалось, что японские власти решили ослабить ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. В частности, теперь приезжим не требуется соблюдать карантин при въезде в Японию.

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