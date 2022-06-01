Уфа, , 07:49 — REGNUM Действие особого противопожарного режима отменили в Башкирии. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Берегите лес! 02.mchs.gov.ru

Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

Сообщается, что за минувшие 24 часа в Башкирии лесных пожаров не зарегистрировано. В 2022 году в регионе зафиксировано 40 очагов лесных пожаров на общей площади 291,54 га, в том числе один пожар был выявлен в особо охраняемой природной территории на общей площади 15 га.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии фиксируется тенденция к сокращению количества лесных пожаров.

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