В Башкирии отменили действие особого противопожарного режима
Уфа, 1 июня, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Действие особого противопожарного режима отменили в Башкирии. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба МЧС по региону.
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Берегите лес!
Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.
Сообщается, что за минувшие 24 часа в Башкирии лесных пожаров не зарегистрировано. В 2022 году в регионе зафиксировано 40 очагов лесных пожаров на общей площади 291,54 га, в том числе один пожар был выявлен в особо охраняемой природной территории на общей площади 15 га.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии фиксируется тенденция к сокращению количества лесных пожаров.