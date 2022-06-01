Пермь, 1 июня, 2022, 07:45 — ИА Регнум. В Перми с 1 июня возобновляют движение специальных поездов от станции Кабельной до станции Левшино. Об этом Пермская пригородная компания проинформировала в своём telegram-канале «Пермская электричка».

Дарья Драй ИА REGNUM Электричка

Время в пути составит 10 минут. Принимая решение о возобновлении электрички, железнодорожники сократили количество рейсов.

«Согласно мониторингу пассажиропотока, исключены пригородные поезда № 6053 Левшино — Кабельная, отправлением из Левшино в 06:11 и № 6066 Кабельная — Левшино, отправлением из Кабельной в 19:13. Остальное расписание осталось прежним. Однако продолжается работа по корректировке расписания движения шаттлов и синхронизации их с другими поездами, проходящими по станции Левшино», — отметили в компании.

Кроме того, отменили четыре электропоезда, курсирующих между станциями Пермь II и Левшино.