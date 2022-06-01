Киев, 1 июня, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Условия получения Украиной кредита от Канады на сумму в 1 млрд канадских долларов ($790 млн) утверждены украинским правительством, 31 мая исполнительный орган сообщил на своем сайте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Долги Украины

Средства будут предоставлены Киеву «на льготных условиях». Кредит необходимо погасить в течение десяти лет. Правительство Украины утверждает, что деньги будут направлены на финансирование приоритетных расходов, включая выполнение социальных программ.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая глава Европейского совета Шарль Мишель объявил, что ЕС и его партнеры по G7 («Группа семи») предоставят Киеву €9 млрд в качестве дополнительной финансовой помощи.

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