Ульяновск, , 07:39 — REGNUM В Ульяновске продлили бесплатный проезд для школьников, но в отличие от 2021 года это коснётся не всех и будет действовать только в июне. Соответствующее решение принято мэрией города. В 2021 году все школьники могли бесплатно ездить на электротранспорте всё лето.

Билет на проезд Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На сайте администрации отмечается, что в июне выпускники 9-го и 11-х классов смогут бесплатно ездить в электротранспорте — трамваях и троллейбусах. Для этого они должны будут предъявить соответствующую справку из школы.

Глава Ульяновска Дмитрий Вавилин поясняет, что в июне наступает «экзаменационная пора, выпускники часто передвигаются по городу». В связи с этим продлевается на месяц период бесплатного проезда в электротранспорте.

Напомним, что в апреле в Ульяновске на время весенних каникул был отменён бесплатный проезд для школьников в троллейбусах и трамваях.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году бесплатный проезд для школьников в Ульяновске действовал всё лето. Власти тогда сослались на пандемию коронавируса.

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