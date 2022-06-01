Оренбург, , 07:35 — REGNUM В Оренбурге с 1 июня начинается 69-й сезон пассажирских перевозок на детской железной дороге. Первый рейс состоится в 09:54 по местному времени (07:54) от станции «Комсомольская», сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Детская железная дорога KISoloG

Летнюю практику пройдут свыше 400 юных железнодорожников. Подростки попробуют себя, в частности, в роли машинистов тепловоза, дежурных по станции, проводников и бригадира пассажирского вагона, осмотрщиков вагонов, ревизоров, диктора.

На детской железной дороге Оренбурга будут курсировать два локомотива марки ТУ-10 и четыре пассажирских вагона. Детский билет стоит 50 рублей, взрослый — 80 рублей. Для детей младше пяти лет предусмотрен бесплатный проезд.