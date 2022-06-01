1 июня 2022 | Время чтения 1 мин

Татьяна Иващенко, , 09:19 — REGNUM В соцсетях 1 июня активно обсуждают информацию о том, что в Турции смягчили правила въезда в страну. А именно, отменено требование о справках с ПЦР-тестами или тестами на антитела к коронавирусу, которые необходимо было предъявлять при въезде в страну. Решение вступает в силу с 1 июня.

Внутренний туризм Из журнальной рекламы Черноморских курортов. 1924 год

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«Турция уже без денег. Им нужны российские туристы для спасения экономики», — рассуждает Mauryan, подписчик новостного телеграм-канала.

«Не поедем во вражескую страну!» — призывает пользователь с ником в виде точки.

«Это только для въезда, за выезд плати», — иронизирует Андроид Х.

Mike считает, что патриоты не поедут в Турцию: «У нас есть наш Крым, где можно прекрасно отдохнуть».

«Я решила выразить свой бойкот Турции за их «Байрактары»! Впервые за столько лет поеду отдыхать к нам! Мой маленький вклад в борьбу с этими хитрецами! Если бы каждый гражданин проявил свою позицию, Турция бы каждый раз думала, прежде чем пытаться усидеть на двух стульях!» — комментирует ещё одна подписчица телеграм-канала

Виды Крыма Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Согласна. Я тоже поеду по России», — пишет Юлия.

«Турцию надо закрывать полностью для россиян, нам там делать нечего», — убеждён Майк.

«Турция на двух стульях пытается усидеть. Не получится. Люди не идиоты — всё понимают», — отметила Yuliya.

«Я туда принципиально никогда не поеду. Съезжу на наше Чёрное море, а ещё лучше на Кавказ. Люблю горы», — подчеркнула Red I.

Пользователь А К заявил, что ему всё равно на смягчение правил въезда в Турцию: «Не собираюсь к пособникам украинских нацистов!»

«Вы считаете, что политика властей Турции дружественная в наш адрес?» — спрашивает Z.

«Байрактары» — их помощь украинским нацистам — запомнится россиянам надолго», — подытожил обсуждение XX.