Москва, 1 июня, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Свою работу в Москве возобновили автозаправки (АЗС) под брендом Shell после покупки их компанией «Лукойл». Об этом 1 июня сообщает ТАСС.

АЗС Shell в США

Уточняется, что АЗС работают в штатном режиме, открыты магазины при заправке, единственное, что не действует — программа лояльности Shell, благодаря которой клиенты АЗС могли получить скидку.

На нескольких АЗС сотрудники пояснили, что под брендом Shell будут работать как минимум до конца месяца. «Лукойл» должен провести ребрендинг АЗС до конца текущего года, однако комментариев по данному вопросу от официальных представителей компании пока не поступало.

Напомним, Shell сообщила о приостановке продаж топлива на своих АЗС 16 мая. На прошлой неделе «Лукойл» завершил сделку по приобретению 100% ООО «Шелл нефть», владеющего 411 АЗС под брендом Shell, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также заводом смазочных материалов в городе Торжке (Тверская область).

Ранее ИА REGNUM сообщила о приостановке Газпромом с 1 июня поставок газа датской Ørsted и британской Shell Energy Europe Limited.