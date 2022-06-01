Якутск, , 07:46 — REGNUM Несовершеннолетние жители Якутска смогут получить бесплатное мороженое и йогурты в День защиты детей. Раздача сладостей будет идти на главной площади города в течение всего дня 1 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования и науки региона.

Мороженое Дарья Драй © ИА REGNUM

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Сладости предоставят фабрика мороженого и городской молокозавод.

Для детей в столице Якутии также покажут концерт и цирковое представление, проведут конкурсы и мастер-классы. На празднике будут проходить выставки и игры.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке в Международный день защиты детей пройдут концертные программы, театрализованные представления и конкурсы. Гостей праздника будут угощать чаем и плюшками в чукотской яранге.