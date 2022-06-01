Рим, 1 июня 2022, 07:27 — REGNUM Итальянские военно-морские силы готовы оказать помощь в разминировании портов Украины, заявил премьер-министр Италии Марио Драги 31 мая в ходе пресс-конференции.
Он напомнил, что Россия разрешила выход кораблей из украинских портов, однако проблема их минирования киевским режимом осложняет вывоз зерна и других сельскохозяйственных товаров.
Драги предупредил, что заинтересованные стороны могут проиграть «сражение за продовольственную безопасность», и государства, которые находятся не на стороне Запада, столкнувшись с угрозой голода, «решат, что их предали».
Премьер-министр считает, что при наступлении подобной ситуации такие страны «никогда не перейдут на сторону западных сил».
Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс поддержала переложение о создании международной морской коалиции, задачей которой станет разблокировка поставок украинского зерна.
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