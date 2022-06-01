Ульяновск, , 07:25 — REGNUM В Ульяновской области более 40 пожарных участвовали в ликвидации возгорания нежилого дома. Пострадавших нет, сообщается на сайте управления МЧС.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Информация о пожаре в Ульяновском районе поступила в ведомство 1 июня около 01:29. Огнём был охвачен нежилой деревянный дом в населённом пункте Ишеевка по улице Ульянова. Отмечается, что в тушении участвовали 42 спасателя от МЧС, также привлечено десять единиц техники.

В управлении сообщают, что пострадавших нет. В настоящее время устанавливается причина пожара.

По данным ведомства, 31 мая зарегистрировано два техногенных пожара, спасены два человека, пострадавших нет. Кроме того, потушено шесть возгораний мусора, три травяных и один лесной пожар.

Помимо этого, спасатели помогали в ликвидации последствий двух дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая 2022 года в Чердаклинском районе Ульяновской области горели постройки в посёлке Октябрьский.

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