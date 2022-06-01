Владивосток, 1 июня, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко прокомментировал информацию о включении его в базу «Миротворец».

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Донбасс

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«Нынешняя украинская власть — наши враги. Будем делать всё, чтобы скорее достичь победы, помогать военнослужащим. Никаких иных мыслей, отношений не может быть у любого нормального гражданина, который воспитан в любви к своей Родине. Мне от внесения на сайт ни холодно ни жарко. Мы в любом случае одержим победу. Будем делать это планомерно, без оглядок на кого-то», — цитирует губернатора телеграм-канал правительства Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Кожемяко, уже дважды побывавший в ЛНР и ДНР, ранее сказал: «Ездили и будем ездить».