Пекин, , 07:24 — REGNUM Китай провёл возле Тайваня совместное патрулирование различных видов и родов войск своих вооружённых сил в качестве меры реагирования на «сговор Вашингтона и Тайбэя». Об этом говорится в заявлении официального представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И, 1 июня опубликованном в официальном аккаунте командования в социальной сети WeChat.

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Ши И «Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая недавно организовала совместное патрулирование различных видов и родов войск в целях обеспечения боеготовности в морской акватории и воздушном пространстве возле острова Тайвань».

По словам Ши И, данные действия являются «необходимыми… в отношении сговора США и Тайваня». Особенно в свете того, что США в последнее время неоднократно тайно и открыто «подстрекали и поддерживали силы», выступающие за независимость острова. Ши И подчеркнул, что такие действия могут поставить Тайвань в крайне опасное положение.

Напомним, на Тайване с 30 мая по 1 июня в рамках турне по Индо-Тихоокеанскому региону находится сенатор США Тэмми Дакуорт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Китая Ван И в видеообращении к участникам семинара «Киссинджер и китайско-американские отношения» заявил, что отступление администрации США от собственных обязательств по тайваньскому вопросу может довести «до беды».

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