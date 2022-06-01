Куала-Лумпур, , 07:24 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки скончались семеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения королевства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 35 676. Также за минувшие сутки в стране выявили еще 1451 носителя SARS-CoV-2. При этом лишь шестеро заболевших прибыли в королевство из-за границы, остальные заразились непосредственно на малайзийской территории. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 506 510 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Отмечается, что к настоящему времени в королевстве уже выздоровели и выписались из медучреждений 4 447 682 человека. Сейчас в Малайзии числится 23 152 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 28 заболевших помещены в отделения интенсивной терапии, из них 15 нуждаются в кислородной поддержке.