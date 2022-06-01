Чанша, Китай, 1 июня, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Взрыв произошел в одном из ресторанов города Чанша китайской провинции Хунань, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

geralt Взрыв

Сообщается, в результате взрыва погиб один человек, еще 13 получили ранения различной степени тяжести. Всех пострадавших экстренно доставили в больницу. В самом ресторане начался пожар, над ликвидацией которого работают спасатели. Пока причины взрыва неизвестны. По факту произошедшего проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в китайском городе Чанчжоу произошел сильных взрыв, который привел к обрушению жилого здания. В результате происшествия погиб один человек, пятеро получили тяжелые ранения. По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки бытового газа.