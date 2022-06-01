Тегеран, , 08:07 — REGNUM 31 мая министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что лозунг «Ни Восток, ни Запад» не означает изоляционизм и избегание, скорее же главная цель государства — быть независимым от Востока и Запада. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

Амир Абдоллахиан выступил с речью в преддверии 33-й годовщины кончины покойного имама Хомейни.

Ссылаясь на известный девиз «Ни Восток, ни Запад», Амир Абдоллахиан отметил, что лозунг Исламской революции не означает изоляционизм и избегание востока и запада, а скорее главная цель — не зависеть от других государств.

Дипломат также подчеркнул, что основной задачей Ирана является сотрудничество со всеми сторонами на основе его национальных интересов.

В другом месте своего выступления он сослался на переговоры в Вене и заявил, что переговоры, которые были приостановлены в австрийской столице, связаны с вопросом об односторонних санкциях, которые были введены США.

Переговоры в Вене ведутся через представителя ЕС, чтобы устранить препятствия и найти способ отмены санкций.