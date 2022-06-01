Тегеран, , 08:18 — REGNUM 31 мая министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 315 человек, причем пять иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Еще пятеро иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 141 315 человек», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 232 новых случая заражения COVID-19, при этом 35 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 049 442 пациента из общего числа 7 232 034 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете указывается, что 524 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 64 538,794 иранца получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 57 851 214 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.