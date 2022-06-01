Тегеран, , 09:17 — REGNUM 31 мая посол ЮАР в Тегеране заявил, что предстоящий визит президента Ирана в Южную Африку, который состоится в октябре или ноябре 2022 года, является возможностью укрепить и стабилизировать связи двух стран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Южная Африка всегда была благодарна Ирану и никогда не забудет его поддержку, именно поэтому она всегда поддерживала Иран на международной арене», — заявил Вика Мазви Хумало во время своего двухдневного визита в город Бушер на юге Ирана.

Он отметил, что совместная комиссия Ирана и ЮАР является хорошей возможностью для развития торговых связей между двумя странами. Хумало также подчеркнул: «Для меня большая честь воспользоваться шансом посетить провинцию Бушер и получить полное представление о потенциале провинции».

Посол ЮАР в Тегеране также заявил: «Провинция Бушер производит финики высочайшего качества, которые могут быть одним из предметов экспорта Ирана в Южную Африку. Нынешний объем торговли между Ираном и ЮАР сейчас неблагоприятен, что должно быть компенсировано за счет огромного потенциала двух стран».

Генерал-губернатор провинции Бушер Ахмад Мохаммадизаде, в свою очередь, заявил, что иранцы всегда помнили Нельсона Манделу как лидера, который стремился к свободе своего народа, что вызывает огромное восхищение в Иране.