Тегеран, , 08:10 — REGNUM 31 мая лидер иранских исламских семинарий аятолла Алиреза Арафи встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ислам Иван Шилов © ИА REGNUM

Обе стороны подчеркнули важность поддержания взаимодействия и синергии между религиями, а также осуждения преступлений против угнетенных народов во всем мире.

Глава иранских исламских семинарий аятолла Алиреза Арафи встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане и передал устное послание Верховного лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи.

«Высоко оценивая вашу позицию по укреплению отношений между исламом и христианством, мы ожидаем, что Вы продолжите действовать в защиту угнетенных мира, особенно Палестины и Йемена, а также будете придерживаться четкой и прозрачной позиции», — отметил он.

Арафи подчеркнул: «Верховный лидер ожидает, что будут предприняты практические действия в защиту палестинцев. Решение палестинского дела должно основываться на голосовании народа и выборах среди всех палестинцев, включая последователей всех религий палестинской правящей системы».