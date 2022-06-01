Тегеран, , 10:14 — REGNUM 31 мая посол Бразилии в Иране Лаудемар Гонсалвес де Агиар Нето заявил, что помимо сельскохозяйственного сектора Бразилия стремится развивать отношения с Ираном в области нефтехимии, нанотехнологий и промышленности. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Бразилия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Гонсалвес де Агиар Нето сделал это заявление на встрече с генеральным директором Иранской промышленной группы по производству тракторов Мостафой Вахидзаде. «Несмотря на санкции, Бразилия стремится развивать отношения с Ираном», — сказал он.

Подчеркнув тот факт, что Бразилия выступает против любых санкций и усиления напряженности, он выразил надежду на снятие антииранских санкций и дальнейшее развитие ирано-бразильских отношений.

В другом месте своего выступления бразильский дипломат указал на конкурентоспособные цены на иранские тракторы на бразильском рынке, заявив, что бразильские фермеры приветствуют современные иранские тракторы.

Тем временем Вахидзаде высоко оценил продукцию Iran Tractor Manufacturing Industrial Group, заявив, что компания экспортирует тракторы в 15 стран мира.