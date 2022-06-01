Тегеран, , 08:13 — REGNUM Мужская сборная Ирана по стрельбе из пневматического пистолета вышла в финал в четвертый день Чемпионата мира по стрельбе 2022 года Международной федерации стрелкового спорта (ISSF) в Баку. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 31 мая.

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Мужская сборная Ирана по стрельбе из пневматического пистолета в составе Джавада Форуги, Мохаммада Расула Эфати и Саджада Пурхоссейни сразится с итальянскими стрелками за золотую медаль. ‌

Также в ближайшее время состоятся соревнования Хании Ростамян, Голнуш Себгатоллахи и Зейнаб Тумари в качестве представителей Ирана из женской сборной по стрельбе из пневматического пистолета.

В третий день Кубка мира в Баку мужская сборная Ирана по стрельбе из пневматического пистолета также успешно выступила в смешанных категориях. Форуги и Себгатоллахи, а также Ростамян и Пурхоссейни набрали в общей сложности 574 очка в соревнованиях по стрельбе из произвольного оружия.