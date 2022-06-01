Ульяновск, , 07:13 — REGNUM В Ульяновской области чуть снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По оперативной информации ведомства, 31 мая в регионе лабораторно выявлено 30 носителей SARS-CoV-2. Напомним, что 30 мая в Ульяновской области было официально подтверждён 31 случай заражения коронавирусом, 29 и 28 мая — соответственно 35 и 43 случая.

Количество тестирований на SARS-CoV-2 достигло 2 104 390, в том числе за последние сутки проведено 2968 лабораторных исследований.

Напомним, что в Ульяновской области вакцинацию от ковида можно пройти не только в больницах, но и в ходе выездных мероприятий. В частности, специалистами ЦГКБ в Ульяновске вакцинировано 37 923 пациентов, из них около 10 тыс. человек — в ходе выездных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 202 953 случая заражения коронавирусом, выздоровели 197 504 человека, умерли 4694 ковидных больных.