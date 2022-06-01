Тегеран, , 08:42 — REGNUM 31 марта исполняющий обязанности посланника Ирана в базирующихся в Вене организациях раскритиковал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) за его доклад о текущих переговорах в Вене. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Мохаммад Реза Геби выступил с критикой после двух новых докладов МАГАТЭ о проверке выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и Соглашения о гарантиях.

«Исламская Республика Иран неоднократно призывала МАГАТЭ избегать разглашения подробной информации о ядерной деятельности», — заявил посланник.

«Хотя с самого начала Исламская Республика считала, что необоснованные обвинения в адрес Ирана были выдвинуты режимом Израиля и странами-противниками, она предприняла усилия для технического взаимодействия с МАГАТЭ на основе ряда соглашений, проявив добрую волю», — подчеркнул он.

Геби сообщил: «Чтобы опровергнуть обвинения, Исламская Республика выразила готовность вступить в переговоры с агентством и представить технические объяснения по поводу необоснованных утверждений».

Он также отметил, что доклад, опубликованный генеральным директором МАГАТЭ, не отражает конструктивного сотрудничества Ирана с международным агентством.