Тегеран, , 10:11 — REGNUM Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси упустил предоставленную Ираном возможность решить нерешенные вопросы касательно Соглашения о гарантиях, сообщило иранское агентство IRNA 31 мая.

Штаб-квартира МАГАТЭ Iaea.org

Глава МАГАТЭ опубликовал два доклада, в которых выдвигались обвинения против иранской ядерной деятельности, основанные на заранее спланированных заявлениях израильского режима, в связи с чем организация прибегла к деструктивному подходу в отношениях с Ираном.

Западные СМИ освещали предполагаемые сообщения, которые противоречат обязательству МАГАТЭ защищать конфиденциальную информацию Ирана.

Исламская Республика предупредила ядерный орган ООН о том, что МАГАТЭ следует пересмотреть механизм распространения документов. Иранские власти вновь и вновь подчеркивают, что ответственность агентства не ограничивается только обновлением разработок, при этом ожидалось, что представители МАГАТЭ обеспечат защиту конфиденциальных данных.

Однако Гросси неоднократно упускал возможность решить оставшиеся вопросы с Ираном. Глава МАГАТЭ подтвердил утверждения бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о незадекларированных ядерных объектах.

Между тем, в марте Тегеран и МАГАТЭ достигли соглашения об урегулировании нерешенных вопросов в течение трех месяцев, и обе стороны провели несколько консультаций для укрепления сотрудничества.

Обе стороны опубликовали совместное заявление, в котором отмечается, что Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), как ожидается, ответит на вопросы МАГАТЭ по трем предполагаемым объектам до 20 марта 2022 года.