Тегеран, 1 июня, 2022, 11:10 — ИА Регнум. 31 мая посол ЮАР в Иране Вика Мазви Хумало заявила, что существуют надлежащие основания для экономического сотрудничества между двумя сторонами, при этом совместный комитет играет большую роль в этом отношении. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Хумало сделал это заявление, выступая на встрече в южной провинции Бушер с провинциальными чиновниками, на которой обсуждались пути расширения сотрудничества между провинцией Бушер и Южной Африкой.

Посол отметил, что объединенному ирано-южноафриканскому комитету, среди прочего, поручено оценивать вопросы, препятствующие расширению двусторонних торговых связей в рамках существующих 23 меморандумов о взаимопонимании.

Он подчеркнул, что все вопросы, обсуждавшиеся во время его поездки в провинцию Бушер, также включены в эти меморандумы.

Хумало упомянул о предстоящем визите президента Ирана Ибрагима Раиси в ЮАР и призвал к работе по выявлению дальнейших общих оснований для развития торговых связей и возможных проблем, влияющих на это сотрудничество.