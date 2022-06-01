Тюмень, , 07:07 — REGNUM Под Тюменью нашли расчленённое тело грудного младенца в реке недалеко от села Мальково. Об этом сообщает сетевое издание «Вслух. ру» со ссылкой на собственные источники.

Младенец Pexels.com

Тело новорождённого было найдено 29 мая 2022 года. По факту возбуждено уголовное дело, сообщили изданию в региональном управлении СКР.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в СУ СКР по Тюменской области, не раскрывая подробностей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тюменском городе Тобольске 14 февраля 2021 года на мусоросортировочном заводе был обнаружен мёртвый младенец

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