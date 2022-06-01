Богота, , 07:05 — REGNUM Первый в стране случай заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения среди детей выявили в Колумбии, 31 мая сообщило издание El Tiempo со ссылкой на колумбийское министерство здравоохранения.

Колумбия (сс) Joe Ross

Пациентом является двухлетний ребенок, который уже выписан из больницы. Первые симптомы заболевания проявились у него шесть недель назад.

В ведомстве отметили, что несовершеннолетнему также сделали показавшие положительный результат ПЦР-тесты на коронавирус и аденовирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая Роспотребнадзор объявил, что в России не было зарегистрировано случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии. В ведомстве отметили, что риск завоза этого заболевания в РФ минимален.

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