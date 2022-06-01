Красноярск, , 07:04 — REGNUM Один из возрастных рекордов России установил 95-летний красноярский атлет Александр Веретнов.

Бег Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM 1 июня в региональном министерстве спорта, Александр Николаевич принял участие в первенстве Красноярского края по лёгкой атлетике среди ветеранов. Дистанцию 800 метров он пробежал за восемь минут 38 секунд. На сегодня это один из возрастных рекордов России.

По данным минспорта, Веретнов — активный участник многочисленных стартов. На полумарафоне «Енисей Батюшка» в 2021 году он пробежал пять километров за 54 минуты 17 секунд.

Александр Николаевич с юности занимался спортом: акробатикой, гимнастикой, штангой, борьбой, скалолазанием, бегом, лыжами, спортивным ориентированием. Постоянно участвует в легкоатлетических стартах и полумарафонских забегах.

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