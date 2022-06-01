Якутск, 1 июня, 2022, 07:03 — ИА Регнум. В Усть-Алданском и Таттинском районах Якутии 1 июня начал работать самолёт-зондировщик, вызывающий искусственные дожди. Рейсы совершает воздушное судно Росгидромета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе республики.

Dmitry Ryazanov Самолёт Як-42

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Цель проводимых мероприятий — снизить пожарную опасность на территориях, где высока вероятность появления возгораний.

По данным на 1 июня, в Якутии действует один природный пожар площадью 33 га, в основном огнём охвачена территория без леса. Всего этой весной возгорания возникали в регионе 17 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии отмечается значительное снижение количества лесных пожаров в сравнении с соответствующим периодом 2021 года. Для сравнения, год назад в мае на территории республики были зафиксированы 118 природных возгораний.