Виндхук, , 07:01 — REGNUM Cricket Namibia проведет еще одну серию Castle Lite против китайского Гонконга, которая начнется 5 июня в Виндхуке, говорится в официальном заявлении, сообщает 31 мая агентство Синьхуа.

Крикет в свободное время Сергей Строителев © ИА REGNUM

Главный тренер сборной Намибии Пьер де Брюйн сказал, что серия проходит в подходящее время, когда команда может сосредоточиться на подготовке к однодневной международной серии по крикету в Шотландии.

«Эти три матча позволят получить ценное игровое время и дадут возможность второстепенным игрокам соревноваться под руководством опытных игроков», — сказал он.

Генеральный директор Cricket Namibia Йохан Мюллер сказал, что проведение соревнований по международному крикету на родной земле было их мандатом как спортивной организации, и они стремятся продемонстрировать рост намибийского крикета в каждой игре, в которой участвует Намибия.

«Это часть нашего стратегического видения — привлечь в Намибию качественных противников. Это будет один из восьми международных турниров, проведенных в этом году на родной земле», — добавил он.

Cricket Namibia также объявила состав из 15 человек, который встретится с Гонконгом с 5 по 12 июня. В настоящее время Намибия занимает 17-е место в мире по крикету ODI, имея за плечами всего 11 игр.