Токио, 1 июня, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Въездные ограничения значительно ослабили власти Японии, отменив карантин для граждан 98 стран и регионов. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба МИД Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Такое решение было принято правительством страны в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки и высоким процентом вакцинированных граждан среди населения Японии и других стран.

В частности, лимит на въезд в страну был повышен с 10 тыс. до 20 тыс. человек в сутки, а страны мира были поделены на три группы (красная, жёлтая, синяя), в зависимости от ситуации с заболеваемостью COVID-19 в них. Граждане стран красной группы должны будут проходить трёхдневный карантин в спецотеле при въезде в Японию и сдавать ПЦР-тест. Граждане стран жёлтой группы будут проходить карантин дома и тоже сдавать ПЦР-тест. Для граждан обеих групп важно наличие прививок от коронавируса.

Россия и большинство стран Америки, Европы и Юго-Восточной Азии вошли в синюю группу. К въезжающим из этих государств в Японии не будут применяться какие-либо карантинные требования. Наличие прививки от коронавируса для граждан из этой группы стран необязательно.