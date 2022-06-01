Пекин, , 06:53 — REGNUM Министерство общественной безопасности Китая наметило ряд мер по обеспечению безопасности предстоящего национального вступительного экзамена в вузы 2022 года, также известного как «гаокао», сообщает 31 мая агентство Синьхуа.

Министерство настоятельно призвало предпринять усилия по проведению целенаправленных проверок безопасности в районах, прилегающих к местам проведения экзаменов, и заблаговременно предупреждать потенциальных источников шума, которые могут повлиять на экзамен.

Оно призвало к жесткому пресечению преступлений, которые подрывают беспристрастную и справедливую сдачу экзамена, а также к усилиям по борьбе с незаконным оборудованием и онлайн-информацией, связанной с мошенничеством на экзаменах.

Министерство также наметило меры по созданию ускоренных маршрутов для студентов, посещающих экзамен, в отношении таких услуг, как обработка документов, удостоверяющих личность, реагирование на дорожно-транспортные происшествия и транспорт.