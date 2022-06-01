Москва, , 06:53 — REGNUM В Москве и Московской области купальный сезон в этом году из-за прохладного мая начнётся позднее обычного. Об этом 1 июня рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Долгожданное лето в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

приводит слова Вильфанда ТАСС «Сейчас ещё вода прохладная в Москве и Подмосковье, конечно. Купальный сезон в этом году будет поздним. Позднее, чем обычно начнётся, так как май был прохладным».

В настоящее время вода в водоёмах региона прогрелась лишь примерно до +15 °C, тогда как для купания оптимальна температура +20… +22 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в среду, 1 июня, в Москве будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, температура воздуха +22… +24 °C.

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