Абакан, 1 июня, 2022, 06:53 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждён 21 случай COVID-19, выздоровели 38 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

12 новых случаев заражения выявлено в Абакане, три — в Боградском районе, два — в Черногорске, по одному — в Саяногорске, Таштыпском, Усть-Абаканском и Аскизском районах.

Всего с начала 2022 года в Хакасии подтверждено 34 065 случаев COVID-19. Амбулаторно в настоящее время лечатся 79 (+8) ковид-пациентов, в стационаре — 51, в том числе один человек — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая в регионе выявили шесть носителей коронавируса, выздоровели 25 человек.