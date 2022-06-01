Тюмень, 1 июня, 2022, 06:51 — ИА Регнум. В Тюменской области начался грибной сезон. Об этом сообщает ГТРК «Регион-Тюмень».

Грибы в лукошке

Тюменцы хвастаются уловом тихой охоты в социальных сетях. Маслята и подберёзовики они находят на дачных участках и городских парках. А сморчки конические появились ещё в начале мая, отмечают местные жители.

К сожалению, из-за особого противопожарного режима в Тюменской области продлён запрет на посещение лесов до 16 июня. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора предупреждают: чтобы избежать отравления, все грибы надо обязательно отварить в течении 10 минут.