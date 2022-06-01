Пекин, 1 июня, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Китайская полиция расследовала 129 уголовных дел, связанных с нарушением правил сдачи экзаменов, и арестовала 208 подозреваемых с начала этого года благодаря усилиям многочисленных правительственных учреждений по борьбе с подобными преступлениями, сообщает 31 мая агентство Синьхуа.

Axel Rouvin Китайские студенты

По данным министерства образования Китая, также было расследовано в общей сложности 189 дел, связанных с незаконным производством и продажей устройств для подслушивания или тайного фотографирования, и 990 лиц, подозреваемых в причастности, были арестованы. Китай продолжит жестко пресекать незаконную и преступную деятельность, чтобы защитить предстоящие вступительные экзамены в колледжи, заявило министерство.

В этом году рекордные 11,93 млн студентов сдадут экзамены, которые пройдут 7 и 8 июня по всей стране, за исключением Шанхая, где экзамены отложены из-за COVID-19.