Канберра, , 06:45 — REGNUM Новое правительство Австралии, сформированное по итогам выборов в стране, официально принесло присягу. Об этом сообщает пресс-служба австралийского премьер-министра Энтони Альбаниза.

Австралия Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что торжественная церемония прошла в правительственном доме в австралийской столице Канберре. Отмечается, что впервые в истории страны должности в правительстве получили 13 женщин. Среди них есть женщины-мусульмане, а также представитель коренного населения Австралии.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая было объявлено, что Лейбористская партия по итогам выборов в Австралии получила большинство в палате представителей страны. Уже 31 мая новый глава австралийского правительства Энтони Альбаниз провел заседание своей фракции в парламенте. Очевидцы отмечали, что премьер-министр чуть не заплакал.

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