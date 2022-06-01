Катманду, , 06:45 — REGNUM Спасатели обнаружили тела всех 22 человек, которые находились на борту небольшого самолета, разбившегося 29 мая на северо-западе Непала. Об этом 31 мая сообщило агентство Reuters

Дорога в Непале U.S. Department of Agriculture

Кроме того, был найден бортовой самописец воздушного судна. Правительство Непала создало группу для расследования причин инцидента и совершенствования своего авиационного сектора.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в Гималаях потерпел крушение самолет De Havilland Canada DHC-6-300 Twin Otter. В нем летели 16 непальцев, четверо граждан Индии и двое подданных Германии.

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