Шанхай, Китай, 1 июня, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Муниципальное правительство Шанхая обнародовало новые меры по содействию восстановлению и развитию туризма, и уже третий год подряд город вводит такие меры, сообщает 31 мая агентство Синьхуа.

Шанхай

В Шанхае будут снижены налоги и сборы, а также арендная плата, расходы на воду, электричество, газ и интернет для отраслей, серьезно пострадавших от эпидемии, включая туризм. Шанхай также поощряет местные предприятия и школы нанимать туристические агентства для организации транспорта, проживания, питания, конференций и выставок, а также весенних и осенних экскурсий для студентов.

Город будет направлять финансовые учреждения соответствующим образом увеличивать свои кредитные квоты и снижать процентные ставки для проектов, связанных с туризмом, а также расширять поддержку из специального городского фонда развития туризма для агентств и живописных мест.

По словам директора управления культуры и туризма муниципалитета Фан Шичжуна, новые меры направлены на активизацию процесса трансформации туризма и качественного развития.

Статистика показывает, что в Шанхае насчитывается более 6000 отелей и 130 национальных туристических достопримечательностей уровня «А». В стране насчитывается более 10 000 туристических предприятий и около 500 000 сотрудников.