Омск, 1 июня, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Власти Омской области выразили соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, при исполнении воинского долга погибли ещё трое омских военнослужащих: ефрейтор Владислав Ульянич, старший сержант Анатолий Бузмаков, рядовой Владислав Зейбель.

«Наши военнослужащие, отдавшие жизнь за безопасность Родины, показали пример героизма на все времена. Вечная память!» — подчеркнул губернатор Омской области Александр Бурков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о гибели на Украине ещё троих омских военнослужащих.