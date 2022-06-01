Пекин, , 06:41 — REGNUM Госсовет КНР выпустил циркуляр, в котором настоятельно призвал к реализации пакета подробных политических мер для дальнейшей стабилизации экономики, сообщает 31 мая агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Пакет, который был объявлен на исполнительном заседании Государственного совета на прошлой неделе, включает 33 меры, охватывающие налогово-бюджетную и финансовую политику, а также политику в области инвестиций, потребления, продовольственной и энергетической безопасности, промышленных и производственно-сбытовых цепочек, а также средств к существованию людей.

Согласно циркуляру, Китай усилит меры по возврату налоговых льгот на добавленную стоимость, ускорит бюджетные расходы и ускорит выпуск специальных облигаций местных органов власти. Что касается денежно-кредитной и финансовой политики, страна снизит реальную стоимость заимствований, повысит эффективность финансирования через рынки капитала и усилит финансовую поддержку инфраструктуры и крупных проектов.

Что касается инвестиций и потребления, Китай увеличит инвестиции в транспортную инфраструктуру, будет способствовать здоровому развитию экономики и стимулировать покупки автомобилей и бытовой техники, говорится в документе.